Bankacılık Sektöründe Mevduat ve Kredi Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 10 Ekim ile biten haftada 92 milyar 487 milyon 785 bin lira azalarak 25 trilyon 895 milyar 172 milyon 315 bin liradan 25 trilyon 802 milyar 684 milyon 530 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,8 azalarak 13 trilyon 967 milyar 90 milyon 447 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,8 artışla 8 trilyon 672 milyar 574 milyon 273 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 246 milyar 580 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 208 milyar 589 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 10 Ekim itibarıyla 1 milyar 445 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,5 artarak 5 trilyon 158 milyar 191 milyon 482 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 629 milyar 992 milyon 475 bin lirası konut, 49 milyar 735 milyon 716 bin lirası taşıt, 1 trilyon 933 milyar 233 milyon 152 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 545 milyar 230 milyon 139 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Ekim ile biten haftada 43 milyar 243 milyon 846 bin lira artarak 20 trilyon 649 milyar 490 milyon 121 bin liraya yükseldi.