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Bankacılık sektörü ve iklim krizi: Yeşil Devrim'e yatırım

Ekonomi Haberleri

Dünya genelinde çok sayıda ülke, iklim konferansı COP26'da belirlenen Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmaya çalışırken, bankacılık sektörü bu konuda ne yapıyor? The Exchange, büyük bankaların Yeşil Devrim'e nasıl yatırım yaptığını araştırdı.

Dünya genelinde çok sayıda ülke, iklim konferansı COP26'da belirlenen Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmaya çalışırken, bankacılık sektörü bu konuda ne yapıyor? The Exchange, büyük bankaların Yeşil Devrim'e nasıl yatırım yaptığını araştırdı.

Kaynak: DailyMotion.com / Ekonomi

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