Haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Kasım ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı 490 milyar lira artarak 27 trilyon 252 milyar liraya ulaştı. TL ve yabancı para cinsinden mevduatlarda da artış gözlemlendi. Ayrıca, yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri de %1,7 oranında artış gösterdi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Kasım ile biten haftada önceki haftaya göre 490 milyar 154 milyon 93 bin lira artışla 27 trilyon 252 milyar 815 milyon 341 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 28 Kasım ile biten haftada 490 milyar 154 milyon 93 bin lira artarak 26 trilyon 762 milyar 661 milyon 248 bin liradan, 27 trilyon 252 milyar 815 milyon 341 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,3 artarak 14 trilyon 822 milyar 726 milyon 797 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,2 yükselişle 9 trilyon 10 milyar 282 milyon 417 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 250 milyar 247 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 213 milyar 109 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 28 Kasım itibarıyla 320 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,7 artarak 5 trilyon 414 milyar 972 milyon 499 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 658 milyar 294 milyon 766 bin lirası konut, 49 milyar 306 milyon 883 bin lirası taşıt, 2 trilyon 66 milyar 652 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 641 milyar 370 milyon 198 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Kasım ile biten haftada 225 milyar 398 milyon 898 bin lira artarak 21 trilyon 459 milyar 967 milyon 964 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
Gayrimenkul satışında tüm zamanların rekoru

Gayrimenkul satışında patlama! Tüm zamanların rekoru kırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.