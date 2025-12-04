Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Kasım ile biten haftada önceki haftaya göre 490 milyar 154 milyon 93 bin lira artışla 27 trilyon 252 milyar 815 milyon 341 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 28 Kasım ile biten haftada 490 milyar 154 milyon 93 bin lira artarak 26 trilyon 762 milyar 661 milyon 248 bin liradan, 27 trilyon 252 milyar 815 milyon 341 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,3 artarak 14 trilyon 822 milyar 726 milyon 797 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,2 yükselişle 9 trilyon 10 milyar 282 milyon 417 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 250 milyar 247 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 213 milyar 109 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 28 Kasım itibarıyla 320 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,7 artarak 5 trilyon 414 milyar 972 milyon 499 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 658 milyar 294 milyon 766 bin lirası konut, 49 milyar 306 milyon 883 bin lirası taşıt, 2 trilyon 66 milyar 652 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 641 milyar 370 milyon 198 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Kasım ile biten haftada 225 milyar 398 milyon 898 bin lira artarak 21 trilyon 459 milyar 967 milyon 964 bin liraya yükseldi.