Haberler

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi 20 Trilyon TL'yi Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BDDK'nın verilerine göre, Türkiye'deki bankaların toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL'ye ulaşırken, bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu.

(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 19 Eylül haftasına ait bankacılık sektörü verilerine göre, bankalardaki toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu.

BDDK'nın 19 Eylül haftasına ait bankacılık sektörü verilerine göre, toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplamı 5 trilyon 6 milyar TL olurken; bunun alt dallarına bakıldığında bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 461 milyar TL, tüketici kredileri 2 trilyon 544 milyar TL oldu. Ticari ve diğer krediler ise 15 trilyon 813 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.