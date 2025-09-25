Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi 20 Trilyon TL'yi Geçti

(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 19 Eylül haftasına ait bankacılık sektörü verilerine göre, bankalardaki toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu.

BDDK'nın 19 Eylül haftasına ait bankacılık sektörü verilerine göre, toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplamı 5 trilyon 6 milyar TL olurken; bunun alt dallarına bakıldığında bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 461 milyar TL, tüketici kredileri 2 trilyon 544 milyar TL oldu. Ticari ve diğer krediler ise 15 trilyon 813 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.