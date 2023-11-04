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Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için yeni düzenleme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile ödeme ve elektronik para kuruluşları müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.