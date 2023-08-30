Banka Dışı Finans Sektörünün İşlem Hacmi Yüzde 88 Arttı

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) verilerine göre, banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yılın ilk 6 ayında yüzde 88 oranında arttı. Birliğin temsil ettiği beş sektörün 2023 yılı 6 aylık konsolide verilerine göre; işlem hacmi 441 milyar, aktif toplamı 508,8 milyar, öz kaynak büyüklüğü 76,5 milyar lira, müşteri sayısı ise 5,9 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) verilerine göre, banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yılın ilk 6 ayında yüzde 88 oranında arttı.

Finansal Kurumlar Birliği, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin 2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 6 aylık konsolide verilerini açıkladı.

Birliğin temsil ettiği beş sektörün 2023 yılı 6 aylık konsolide verilerine göre; işlem hacmi 441 milyar, aktif toplamı 508,8 milyar, öz kaynak büyüklüğü 76,5 milyar lira, müşteri sayısı ise 5,9 milyon olarak gerçekleşti.

"ŞİRKETLERİMİZ, YILIN İLK 6 AYINDAKİ BÜYÜME ORANLARIYLA TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SUNMAYA DEVAM ETTİ"

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, yılın ilk yarısına ilişkin konsolide verilere ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerimiz, yılın ilk 6 ayında yakaladıkları büyüme oranlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda, küresel salgın ve ekonomik etkileri ile mücadele ettik. Ardından, ulus olarak hepimizi derinden üzen bir deprem felaketi yaşadık. Gerek ekonomik gerek manevi yaralarımızı sarmak için seferberlik ilan ettik. Zor yıllar geçirmemize rağmen; Birlik olarak sektörlerimizle beraber hem 2021 yılını hem 2022 yılını büyüme kaydederek kapatırken; 2023 yılına da bu çizgiyi sürdürüyoruz. İlk 6 ayı kıymetli kazanımlar ile geride bıraktık. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, risklerin ve fırsatların bir arada bulunduğu bir dönemden geçerken; banka dışı finans sektörü olarak yaşanan dalgalanmaları, birlikten gelen gücümüzü, sinerjimizi ve uyum sağlama yeteneğimizi kanıtlayarak atlattık, atlatmaya da devam ediyoruz. Finansal verilerimizin de işaret ettiği üzere; sektörlerimiz sağlam temelleri sayesinde istikrarlı büyümelerini sürdürüyor."

Ali Emre Ballı, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde; Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında banka dışı finans sektörünü temsil eden 119 üye şirket ile birlikte ikinci yüz yıla damgasını vuracak, sürdürülebilir bir finansal gelecek inşa etme konusundaki taahhütlerini gerçekleştirmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ballı, tüm bu çalışmaların olumlu sonuçlarının, sektörlerin finansal sonuçlarına da yansıdığını vurguladı.

"İLK 6 AYLIK VERİLERDE İŞLEM HACMİNDEKİ ARTIŞLAR ÖNE ÇIKTI"

Emre Ballı'nın Finansal Kurumlar Birliği'nin temsil ettiği sektörlerin 2023 yılının ilk yarı finansal performanslarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Öncelikle 2023 yılının 6 aylık verileri ışığında, Finansal kurumlar Birliği bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde artışlar görüldüğüne dikkat çekmek isterim. Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre; işlem hacminin yüzde 87,6, aktif büyüklüğünün yüzde 68,5, öz kaynaklarının ise yüzde 62,3 büyüdüğünü görmekteyiz. Özellikle Faktoring sektörümüzün işlem hacmindeki yüzde 93'e yakın artış göze çarpıyor. Sektörün işlem hacmi bu artışla Haziran 2023'te 317,9 milyar liraya ulaştı. Öz kaynakları ise yine aynı dönem kıyaslandığında yüzde 83,5'lik artışla, 22,8 milyar liraya yükseldi. Finansman sektörümüze baktığımızda; haziran 2022 ile haziran 2023 arasındaki dönemde istihdamda kat ettiği yüzde 18,6'lık artış dikkat çekiyor. Yine finansman sektörümüz aynı dönemde işlem hacmini yüzde 79,4 artırarak, 72,1 milyar liraya çıkardı. Finansal Kiralama sektörümüz de müşteri sayısındaki yüzde 6,1'lik artış ile göze çarparken; işlem hacmi yüzde 73,5 artışla 51,1 milyar liraya, alacakları da bankacılık kredi büyümesine paralel şekilde yüzde 61,1 yükselişle 162,3 milyar liraya ulaştı. Diğer yandan; varlık yönetim şirketlerimizin öz kaynakları yüzde 62,7 yükseliş ile 6,4 milyar liraya ve aktif büyüklükleri de yüzde 53,1 artışla 11,1 milyar liraya çıktı. 4 bin 130 personel ile faaliyet gösteren birliğimizin yeni üyesi tasarruf finansman sektörümüzün ise Haziran 2023 tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü yaklaşık olarak 15,6 milyar liraya, müşteri sayısı 332 bine ve toplam sözleşme tutarı da 106,7 milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır."