Bank of China, Arjantin'de yuan cinsinden ilk doğrudan yatırımı gerçekleştirdi

Bank of China'nın Buenos Aires şubesi, Arjantin'de yuan cinsinden ilk doğrudan yatırımı gerçekleştirdi. Çinli enerji şirketi Brunp Geri Dönüşüm, Arjantin'de yeni kurulan şubesinin günlük işletme maliyetlerini karşılamak üzere yatırımı yuan cinsinden tahsis etti.

BUENOS AİRES, 31 Ağustos (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Bank of China'nın Buenos Aires şubesinin ofis binası görülüyor, 25 Ağustos 2023.

Bank of China'nın Buenos Aires şubesi Çarşamba günü Arjantin'de yuan cinsinden ilk doğrudan yatırımı işleme koydu. Böylelikle Çin'in para biriminin Arjantin'de bir varlık olarak yerleşmesine yönelik yeni bir adım atılmış oldu.

Çinli enerji şirketi Brunp Geri Dönüşüm, yerel ekonomiye 428.736 yuan (yaklaşık 58.892 ABD doları) getiren ilk yatırımcı oldu.

Şirket, Arjantin'de yeni kurulan şubesinin günlük işletme maliyetlerini karşılamak üzere yatırımı yuan cinsinden tahsis edecek. (Fotoğraf: Martin Sabala/Xinhua)