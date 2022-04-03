Bank Of China 2021 Yılında Net Karını Yüzde 12,28 Artırdı - Haberler

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Bank Of China 2021 Yılında Net Karını Yüzde 12,28 Artırdı

Xinhua - Ekonomi
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Bank Of China 2021 Yılında Net Karını Yüzde 12,28 Artırdı

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Bankanın Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'na sunduğu rapora göre, BOC geçen sene ana şirketinin hissedarlarına atfedilebilecek net karda toplam 216,56 milyar yuan (yaklaşık 34,1 milyar ABD doları) elde etti. Rapora göre, BOC'nin geliri bir yıl öncesine göre yüzde 6,71 arttı. Öte yandan, BOC'nin varlıkları 2021 yılının başından itibaren yüzde 9,51 artarak […]

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Bankanın Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'na sunduğu rapora göre, BOC geçen sene ana şirketinin hissedarlarına atfedilebilecek net karda toplam 216,56 milyar yuan (yaklaşık 34,1 milyar ABD doları) elde etti. Rapora göre, BOC'nin geliri bir yıl öncesine göre yüzde 6,71 arttı. Öte yandan, BOC'nin varlıkları 2021 yılının başından itibaren yüzde 9,51 artarak yıl sonu itibarıyla 26,72 trilyon yuana yükseldi. Banka 2021 yılında kapsayıcı finansman çalışmalarına da devam etti. Bankanın ödenmemiş kapsayıcı finansman kredileri, 2021 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 53,15 artarak 881,5 milyar yuanın üzerine çıktı.

Xinhua / Ekonomi

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