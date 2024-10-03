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Bank of America Müşterilerinin Hesaplarına Erişim Sorunu

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Bank of America'nın bazı müşterileri, çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetlerine erişim sorunları yaşıyor. Kullanıcılar, hesaplarına giriş yapamadıklarını veya hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini bildiriyor.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetleriyle ilgili yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Sosyal medya üzerinden de şikayetlerini dile getiren kullanıcılardan bazıları hesaplarına giriş yapamadığını, bazı müşteriler ise hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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