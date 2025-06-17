Bank of America: Küresel Ekonomide Yumuşak İniş Görüşü Güçleniyor

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Bank of America, Avrupa Fon Yöneticileri Anketi sonuçlarına göre, küresel ekonomik büyümeye yönelik karamsarlığın azaldığını ve yumuşak iniş senaryosunun yatırımcılar arasında baskın görüş haline geldiğini bildirdi. Katılımcılar, ticaret savaşlarının en büyük risk olduğunu belirtiyor.

Bank of America (BofA), küresel ekonomik büyümeye yönelik karamsarlığın azaldığını ve yumuşak iniş senaryosunun yatırımcılar arasında yeniden baskın görüş haline geldiğini ancak gümrük tarifesine ilişkin risklerin sürdüğünü bildirdi.

BofA, Avrupa Fon Yöneticileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 46'sı gelecek bir yıl içinde küresel ekonominin zayıflayacağını düşünüyor. Bu oran geçen ay yüzde 59, nisanda ise yüzde 82 ile rekor seviyedeydi.

Ankete katılanların öngörülerindeki iyileşmede, tarifelere ilişkin tehditlerin azalması etkili olurken, küresel ekonomide yumuşak iniş senaryosu yatırımcılar arasında yeniden baskın görüş haline geldi. Küresel ekonomi için yumuşak iniş öngörenlerin oranı nisanda yüzde 37 iken güncel ankette yüzde 66'ya yükseldi.

Yatırımcılar, küresel büyüme için ABD'deki güçlü tüketici harcamalarını en büyük yukarı yönlü faktör, Başkan Donald Trump dönemine ait politika bileşimini ise en büyük aşağı yönlü risk olarak görüyor.

Ankete katılanların yarısı, küresel bir durgunluğu tetikleyebilecek bir ticaret savaşını "en büyük uç risk" olarak değerlendiriyor.

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, tarife şokunun fiyatlara henüz büyük ölçüde yansımadığını düşünüyor.

Avrupa için katılımcıların yüzde 29'u gelecek 12 ayda büyümenin güçleneceğini düşünürken, Almanya'dan beklenen mali teşvikler Avrupa'nın büyümesine ilişkin iyimserliği destekliyor.

Öte yandan, ABD kaynaklı politika risklerinin Avrupa'ya olası etkilerine yönelik endişe duyanların sayısı artıyor.

Katılımcıların yüzde 29'u Avrupa'da gelecek bir yılda enflasyonun yavaşlamasını bekliyor, enflasyonun hızlanacağını öngörenlerin oranı ise yüzde 13 seviyesinde.

Avrupa fon yöneticilerinin yüzde 34'ü gelecek aylarda, yüzde 75'i ise gelecek 12 ayda Avrupa borsasının yükseleceğini tahmin ediyor.

Yatırımcılar, AB hisseleri konusunda iyimserliklerini korurken, bankacılık hisseleri ve Alman hisseleri en popüler pozisyonlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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