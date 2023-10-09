Bangladeş, Yumurta İthalatını Onayladı

DAKKA, 9 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, ülkedeki yumurta fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle kamuoyunda oluşan büyük tepki karşısında 50 milyon yumurtanın daha ithal edilmesine onay verdi.

Bangladeş Ticaret Bakanlığı, yumurta ithalatı için beş firmaya onay verdi. Bakanlığın Pazar günü açıkladığı son kararla birlikte şu ana kadar 15 şirket yurtdışından 150 milyon yumurta getirmek üzere onay almış oldu.

Başkent Dakka'da ve ülkenin diğer bölgelerinde geçen hafta düzinesi 160-170 Bangladeş takasına yükselen fiyatlar nedeniyle, Bangladeş halkının son günlerde yumurta tüketimini azalttığı bildirildi.

Bakanlığın tahminine göre Bangladeş'te günlük 40 milyon yumurta talebi var. (1 ABD doları=yaklaşık 110 Bangladeş takası).