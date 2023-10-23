Bangladeş'teki Çinli Şirketin Termik Santrali Ticari Faaliyete Geçti

Bangladeş'in güneydoğusundaki Banshkhali beldesinde Çinli bir şirket tarafından ortak yatırımla kurulan iki üniteli termik santralde ticari faaliyet tam olarak başladı. Santral, yılda 10 milyar kilovat-saat elektrik üreterek Güney Asya ülkesinin elektrik sıkıntısını büyük oranda hafifletecek.

DAKKA, 23 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in güneydoğusundaki Banshkhali beldesinde Çinli bir şirket tarafından ortak yatırımla kurulan iki üniteli termik santralde ticari faaliyet tam olarak başladı.

Pazar günü birinci ünitenin 168 saatlik güvenilirlik testini tamamlamasıyla santral tam faaliyete geçmiş oldu. İkinci ünite ise 17 Ekim'de resmi olarak ticari faaliyete başlamıştı.

Çin'in SEPCOIII şirketi, Bangladeş'teki en büyük termik santrallerden biri olan SS Güç I Projesi'nin inşasını Aralık 2018'de başlatmıştı.

Kömür yakıtlı birinci ünitede ticari faaliyetin planlanandan 35, ikinci ünitede ise 70 gün önce başlamış olması, Çinli şirketin yüksek kaliteli çalışmasını ve verimliğini yansıtıyor.

Proje yöneticisi Wang Jian, Xinhua'ya verdiği demeçte, projede etkin güç üretimi ile çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek üzere doğrudan deniz suyuyla soğutma ve deniz suyunu kükürtten arındırma teknolojilerinin kullanıldığını söyledi.

Wang'a göre Chattogram bölgesinin Banshkhali beldesinde bulunan santral, yılda 10 milyar kilovat-saat elektrik üreterek Güney Asya ülkesinin elektrik sıkıntısını büyük oranda hafifletecek.

Wang, inşaatın en yoğun olduğu aşamada 10.000'den fazla doğrudan istihdam ve 40.000'den fazla dolaylı istihdam yaratan projenin, yerel istihdam ve ekonomik kalkınmayı gözle görülür şekilde teşvik ettiğini belirtti.