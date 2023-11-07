Bangladeş'te tekstil işçilerinin aylık asgari ücretleri artırıldı

Bangladeş'te maaş artışı talebiyle gösteriler düzenleyen tekstil işçilerinin aylık asgari ücretleri, 75 dolardan 113 dolara yükseltildi. Ancak işçilerin beklentisi olan 208 dolara çıkarılmaması tepki aldı.

Bangladeş'te maaş artışı talebiyle gösteriler düzenleyen tekstil işçilerinin aylık asgari ücretleri, 75 dolardan 113 dolara yükseltildi.

Çalışma ve İstihdamdan Sorumlu Devlet Bakanı Monnujan Sufian, asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından konuya ilişkin kararı açıkladı.

Sufian, tekstil işçilerinin aylık asgari ücretlerinin 75 dolardan 113 dolara yükseltildiğini ve yeni ücret yapısının 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Ancak aylık asgari ücretin, işçilerin beklentisi olan 208 dolara çıkarılmaması tepki aldı.

Bangladeş Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Derneği (BGMEA) Başkanı Kalpona Akter, asgari ücrete yapılan artışı "cüzi" olarak değerlendirerek, "hayal kırıklığına uğradıklarını" belirtti.

Başkent Dakka'da binlerce tekstil işçisi 31 Ekim'de maaş artışı talebiyle gösteriler düzenlemişti.

Protestolar, BGMEA'nın aylık asgari ücretin 208 dolar yerine 90 dolara çıkarılmasını teklif etmesinin ardından başlamıştı.

BGMEA'ya göre, Bangladeş, çoğu kadın olmak üzere yaklaşık 4 milyon işçinin istihdam edildiği 3 bin 500 civarı fabrikasıyla Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci konfeksiyon üreticisi.

Bangladeş, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hazır giyim ürünleri ihracatından yılda yaklaşık 55 milyar dolar kazanıyor.