Bangladeş'te Birinci Dakka Viyadüklü Ekspres Otoyolu Açıldı

Bangladeş'in en önemli altyapı projelerinden biri olan Birinci Dakka Viyadüklü Ekspres Otoyolu, Pazar günü kısmen trafiğe açılarak ülkenin ulaşım tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu. Otoyol, başkent Dakka'daki ulaşım ağı için büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Bangladeş'te Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı ile Kutubkhali bölgesini birbirine bağlayan ilk viyadüklü ekspres otoyol projesi, başkent Dakka'daki ulaşım ağı için büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

DAKKA, 4 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in en önemli altyapı projelerinden biri olan Birinci Dakka Viyadüklü Ekspres Otoyolu, Pazar günü kısmen trafiğe açılarak ülkenin ulaşım tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu.

19,73 km uzunluğundaki otoyolun yatırım ve inşaatı, Çinli Shandong Yüksek Hızlı Grup Limited Şirketi (SDHS), Çin Enerji İnşaat Şirketi ve Taylandlı bir şirket tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

Cumartesi günü otoyolun açılışında konuşan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, otoyolu "Bangladeş'in şehir içi toplu taşıma sisteminde yeni bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi.

Hasina, otoyolu Dakka sakinlerine ve ülkenin dört bir yanındaki insanlara armağan ettiğini belirterek, otoyolun başkent ile ülkenin geri kalanı arasındaki iletişimin geliştirilmesinde büyük rol oynayacağını söyledi ve otoyol inşasında emeği geçen herkese en içten teşekkürlerini sundu.

Bangladeş hükümetine projeyi desteklediği için teşekkür eden SDHS Grup Direktörü Li Guangjin, şirketin inşaatı hızlandırmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ve Bangladeş'in kalkınmasına ve halkının yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak adına tam hattın erken açılması için çalışacağını söyledi.