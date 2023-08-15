Bangladeş Merkez Bankası, olası siber saldırılara karşı hizmetleri askıya aldı

Bangladeş Merkez Bankası, olası siber saldırılara karşı ülkedeki çevrim içi bazı hizmetlerin askıya alındığını açıkladı. Banka ayrıca banka ve finansal kurumların siber saldırılara karşı dikkatli olmaları konusunda direktif yayımladı.

Bangladeş Merkez Bankası, olası siber saldırılara karşı ülkedeki çevrim içi bazı hizmetlerin askıya alındığını açıkladı.

Bangladeş Merkez Bankası yetkilisi Md. Mezbaul Haque, AA muhabirine, olası siber saldırılara karşı 13 Ağustos'tan bu yana tedbirlerin artırıldığını ve ülkede çevrim içi bazı hizmetlerin askıya alındığını söyledi.

Haque, söz konusu önlemlerin birkaç gün daha devam edeceğini ve aynı zamanda sistemde bakım yapılacağını ifade ederek, durumun hizmette aksamalara neden olmayacağını belirtti.

Merkez Bankasının, ayrıca banka ve finansal kurumların olası siber saldırılara karşı dikkatli ve hazır olmaları konusunda 11 maddelik direktif yayımladığı kaydedildi.

Ülkedeki siber saldırı gibi elektronik olaylara müdahale ekibinin, Hindistan'daki bir "hacktivist" grubun 15 Ağustos'ta Bangladeş ve Pakistan'daki bankaları, finansal kurumları, hükümet kurumlarını ve sağlık alanını hedef alan tehditlerine ilişkin 4 Ağustos'ta uyarı verdiği belirtildi.

Bangladeş Merkez Bankası'nın ABD Merkez Bankası'ndaki ( Fed ) mevduat olarak tutulan döviz rezervlerinden 101 milyon dolar, 2016'da, bilgisayar korsanları tarafından çalınmıştı. Paranın, Filipinler ve Sri Lanka'daki bankalara transfer edildiği belirlenmişti.

Dönemin Bangladeş Maliye Bakanı Ebul Maal Abdülmuhit, düzenlenen siber saldırının ardından Fed'e dava açmayı düşündüklerini açıklamıştı. Fed ise kendi sistemlerinde güvenlik ihlalinin yaşandığına dair bir kanıt bulunmadığını, Bangladeş Merkez Bankası'nın siber güvenlik konusunda zafiyet gösterdiğini bildirmişti.