Bangladeş, Çin'den ithal ettiği geniş açıklıklı vagonları teslim aldı

Bangladeş'in Padma Köprüsü Demiryolu Hattı Projesi için Çin'den ithal ettiği geniş açıklıklı vagonların son partisi Chittagong kentine ulaştı. Proje kapsamında ülkeye ulaşan vagon sayısı 100'e yükseldi.

CHİTTAGONG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in Çin'den ithal ettiği geniş açıklıklı vagonlar Chittagong kentine ulaştı, 11 Temmuz 2023.

Bangladeş'in Padma Köprüsü Demiryolu Hattı Projesi için Çin'den ithal ettiği geniş açıklıklı vagonların son partisini oluşturan 20 adedi Chittagong kentine başarılı şekilde ulaştı. Proje kapsamında ülkeye ulaşan vagon sayısı 100'e yükseldi. Böylece Güney Asya ülkesinin en büyük demiryolu projesinin ilk bireysel projesi başarılı bir şekilde teslim edilmiş oldu. (Fotoğraf: Xinhua)