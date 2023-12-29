Bandırma Ticaret Odası üye ziyaretleri kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, Eryılmaz Hayvancılık Tarım Gübre ve Kimyevi Maddeler Üretimi Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ziyaret etti.

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, iş dünyasının çıkarlarını temsil etmek amacıyla, Bandırma'daki çeşitli firmaları ziyaret ederek çalışmalarına devam ediyor.

Yılmaz son olarak, Edincik'te faaliyetlerine devam eden Eryılmaz Hayvancılık Tarım Gübre ve Kimyevi Maddeler Üretimi Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri Haktan Eryılmaz ve Hasan Eryılmaz'a ziyaret gerçekleştirdi. Orgamineral ve kimyasal gübrelerin üretiminin gerçekleştiği tesiste, Banfert Gübre markası ile ürün satışlarının yapıldığını belirten Haktan Eryılmaz, başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurtiçi satış ağının her gün geliştiğine dikkat çekerek, yakın zamanda ihracata başlayacak düzeye geleceklerini belirtti.

İhracatın ülke ve bölge ekonomisi için çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, her geçen gün büyüyen Bandırma'da, Ticaret Odası olarak üyelerinin gelişimini takip edip yaşadıkları sorunların çözümünde yer almaya devam edeceğini söyledi. - BALIKESİR