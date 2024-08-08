KOSGEB Girişimci Destek Programı Üst Limiti Artırıldı

KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı" üst limiti 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarıldı. Bandırma Ticaret Odası, "KOSGEB Girişimci Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyerek girişimcileri konu ile ilgili bilgilendirdi.

Bandırma Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen "KOSGEB Girişimci Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" KOSGEB Balıkesir Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Fatih Rüştü Keleş'in katılımıyla düzenlendi. KOSGEB Balıkesir Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Fatih Rüştü Keleş, programa katılan girişimci adaylarına verilecek destekler ile ilgili detaylı bilgiler sundu.

KOSGEB'in girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçladığı girişimci adaylarına aktarılırken NACE Rev. 2'ye göre "İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin, iş geliştirme desteğinden yararlanabilecekleri paylaşıldı.

Girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde %80 destek oranında geri ödemeli destek sağlandığı ifade edildi. Girişimcinin kadın, genç, gazi, engelli veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha eklendiği belirtildi. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyonun uygulanmayacağı belirtilerek, işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacağı paylaşıldı.

KOSGEB Balıkesir Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Fatih Rüştü Keleş, girişimci adaylarının sorularını yanıtladığı soru-cevap kısmı ile sona erdi. - BALIKESİR