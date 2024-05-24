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Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Midye Çiftlikleri İçin Çevre Dostu Malzeme Üreten Firmayı Ziyaret Etti

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Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Beşteknik Plastik Mobilya Otomativ Makine Kalıp Sanayi İthalat ve İhracat Ticaret Şirketi'ni ziyaret ederek, çevre dostu malzeme üretimi hakkında bilgi aldı. Midye çiftliklerinin deniz ekosistemine ve bölge ekonomisine katkılarına vurgu yaptı.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, midye çiftlikleri için çevre dostu malzeme üretip deniz ekosistemine ve bölge ekonomisine katkı sağlayan firmayı ziyaret etti.

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, Bandırma'da faaliyet gösteren Beşteknik Plastik Mobilya Otomativ Makine Kalıp Sanayi İthalat ve İhracat Ticaret Şirketi'ne ziyaret gerçekleştirdi. 8. Meslek Komite Üyesi Birol Çıtak ile beraber üye ziyaretleri kapsamında yapılan ziyarette firmanın ortak ve yetkilisi Nusret Tınmaz'dan ve firma yetkilisi Yücel Tınmaz'dan üretimi yapılan ürünler ve üretim süreçleri ile ilgili bilgiler alındı. Tınmaz, midye çiftliklerinde kullanılmakta olan şamandıra ve kürdan malzemelerinin üretimini çevreye duyarlı üretim teknikleri ile yaptıklarını, çevre dostu üretim anlayışı ile kaliteli malzeme ürettiklerini dile getirdi.

Bandırma ve çevre bölgesinde faaliyet gösteren midye çiftliklerinin sadece ekonomik katkılarıyla değil, deniz ekosistemine sağladıkları faydalarla da ön plana çıktığının altını çizen Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, bu çiftliklerin önemine vurgu yaparak, "Midyeler deniz suyunu filtreleyerek su kalitesini artırarak biyolojik çeşitliliği destekliyor ve doğal filtreler gibi çalışarak deniz suyunun temizlenmesine katkı sağlıyor. Bu, deniz ekosisteminin sağlıklı kalması için büyük bir avantaj," dedi.

Bandırma ve çevresindeki midye çiftliklerinin, deniz ekosistemine büyük fayda sağladığı ve bu çiftliklerde kullanılan kaliteli malzemelerin üretiminin de bölge ekonomisine ve çevre korumasına önemli katkıları olduğuna vurgu yapan Adem Yılmaz, firma yetkilileri Yücel Tınmaz ve Nusret Tınmaz'a "Firma olarak üretmiş olduğunuz bu malzemeler, çiftliklerin verimli çalışmasını ve çevre dostu bir yaklaşım sergilemesini sağlıyor, midye çiftlikleri için gerekli olan malzemeleri büyük bir titizlikle ürettiğiniz ve bölge ekonomisine katkılarınız için teşekkür ederiz," dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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