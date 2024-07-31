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Bandırma Serbest Bölgesi Fizibilite Raporu İçin İlk Toplantı Gerçekleştirildi

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Bandırma Ticaret Odası, 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Teknik Destek Programı' kapsamında yapılan başvuru sonucu destek almaya hak kazanan 'Bandırma Serbest Bölgesi Fizibilite Raporu' için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, alternatif yerlerin belirlenmesi ve fizibilite raporunun ilerleyişi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bandırma Ticaret Odası, "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Teknik Destek Programı" kapsamında yapılan başvuru sonucu destek almaya hak kazanan "Bandırma Serbest Bölgesi Fizibilite Raporu" için ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bandırma Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen "Bandırma Serbest Bölgesi Fizibilite Raporu" kapsamındaki ilk toplantıya Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, Genel Sekreter Serap Uğur, Proje Sorumlusu Sonay İl, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) uzmanları Önder Uncel ve İsmail Çelik ile DETA Danışmanlık Firması yetkilisi Büşra Akçay katıldı. Toplantıda, Bandırma Serbest Bölgesi için alternatif yerlerin belirlenmesi ve fizibilite raporunun ilerleyişi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından, uzmanlar tarafından saha incelemeleri yapılarak yerinde değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, Bandırma Serbest Bölgesi'nin kurulmasının bölgeye katacağı değerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, sürece destek veren Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederek, 5 ay içinde tamamlanması planlanan fizibilite raporu kapsamında, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yapmayı ve Bandırma Ticaret Odası tarafından başlatılan bu sürece tüm aktörlerin dahil olmasını istediklerini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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