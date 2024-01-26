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Bandırma Limanı'nda 2023 Gemileri Yoğun Geçti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Türkiye'nin 4. büyük limanı olan Bandırma Limanı, 2023 yılında yoğun bir gemi trafiği yaşadı. İthalat ve ihracatta yaşanan düşüşe rağmen limana gelen gemi sayısında azalma yaşandı. Yetkililer, bu düşüşün Ukrayna-Rusya savaşı ve geçtiğimiz yıl yaşanan depremle ilişkili olduğunu belirtti. İthalat ve ihracat rakamları da paylaşıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Türkiye'nin 4'üncü büyük limanı olan Bandırma Limanı'nın 2023 gemi trafiği yoğun geçti.

Yıl genelinde Bandırma Limanı'na 811 gemi gelirken, Marmara Adası Limanı'na da 107 gemi yükleme boşaltmak için yanaştı. 2023 yılında bir önceki yıla göre ithalat yüzde 12, ihracat ise yüzde 24 azalırken, gelen gemi sayısında ise yüzde 17'lik bir azalma yaşandı. Yetkililer rakamlardaki bu düşüşün Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş ve geçtiğimiz 2022'nin Şubat ayında ülkemizde yaşanan depremden kaynaklandığını ifade ettiler. Elde edilen verilere göre 2023 yılında 1 milyar 497 milyon 201 bin 631 dolar ithalat gerçekleşirken, 719 milyon 276 bin 648 dolar ihracat gerçekleştirildi. 2023 yılında en çok ayçiçeği tohumu, buğday ve kepekleri, soya fasulyesi ve küpesi, sülfürik asit ve fosforik asit, mısır ve rüzgar enerjisi ekipmanları ithal edilirken, en çok ihraç ürünler ise bor ve türevi, mermer, tavuk ve deniz ürünleri, gübre ve tarımsal aletler oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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