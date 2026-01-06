Haberler

Bandırma Limanı'nda 2025'te dış ticaret hacmi 2,2 milyar doları aştı

Bandırma Limanı'nda 2025'te dış ticaret hacmi 2,2 milyar doları aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bandırma Gümrük Müdürlüğü, 2025 yılına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Bandırma Limanı'ndan yapılan ihracat 741 milyon dolar, ithalat ise 1.49 milyar dolar oldu. Limanın dış ticaret hacmi toplamda 2.23 milyar dolara ulaştı.

Bandırma Gümrük Müdürlüğü'nün 2025 yılına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Aralık ayı sonu itibarıyla Bandırma Limanı'nda gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleriyle birlikte bölgenin toplam dış ticaret hacmi 2 milyar 233 milyon 040 bin 790 dolar olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, 2025 yılı boyunca Bandırma Limanı'ndan 741 milyon 492 bin 343 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 1 milyar 491 milyon 548 bin 447 dolarlık ithalat işlemi yapıldı. Bu rakamlarla Bandırma Limanı, Marmara Bölgesi'nin önemli dış ticaret kapılarından biri olma özelliğini sürdürdü.

2025 yılı içerisinde yürütülen gümrük işlemleri kapsamında önemli bir kamu geliri de elde edildi. Yıl boyunca 1 milyar 30 milyon 751 bin 960 TL gümrük vergisi ile 3 milyar 76 milyon 735 bin 235 TL Katma Değer Vergisi (KDV) tahsil edilirken, toplamda 4 milyar 107 milyon 487 bin 195 TL kamu gelirine katkı sağlandı.

Gemi trafiği açısından da yoğun bir yılın geride bırakıldığı Bandırma Limanı'na 2025 yılında 931 gemi giriş yaparken, 923 gemi çıkışı gerçekleşti. Veriler, limanın bölgesel ve ulusal ticaretteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Açıklanan 2025 yılı dış ticaret verileri, Bandırma Limanı'nın ithalat ve ihracat hacmindeki yüksek rakamlarla hem bölge ekonomisine hem de kamu gelirlerine önemli katkı sağlamaya devam ettiğini gösterdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj