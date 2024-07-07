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Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde Hububat Hasadı Başladı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde 6,472 dekarlık alana ekilen hububatın hasadına başlandı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, enstitüdeki projeler hakkında incelemelerde bulunarak hububat hasadıyla ilgili törene katıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde 6,472 dekarlık alana ekilen hububatın hasadına başlandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, enstitüdeki projeler hakkında incelemelerde bulunarak hububat hasadıyla ilgili törene katıldı. Programda, Dr. Atalay biçerdövere binerek ilk hasadı gerçekleştirdi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, genetik çalışmalara önem veren Atalay, biyoteknolojik uygulamaların sahada yaygınlaştırılması hakkında detaylı bilgi edindi. Hububat hasat başlangıç törenine 5,517 dekar buğday ve 955 dekar arpa ekimi yapılan alandan katılım sağlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Balıkesir Bandırma Ekonomi Güncel Haberler

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