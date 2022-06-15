Bandırma'da tahıl hasadının olumlu geçmesi bekleniyor Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Bandırma'da 255 dönüm arazide tahıl ekilişi gerçekleştirildiğini kaydederek, hasatların olumlu geçmesini beklediklerini ifade etti. Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Bandırma'da 255 dönüm arazide tahıl ekilişi gerçekleştirildiğini kaydederek, hasatların olumlu geçmesini beklediklerini ifade etti. Sezgin, yazılı açıklamasında, 2022 yılı hasat dönemi hazırlıklarını ve borsanın çalışmalarını değerlendirdi. Bandırma ve kırsal mahallelerinde bilinçli üretim yapıldığını vurgulayan Sezgin, geçen yıl hasat döneminin bereketinin bu yılda beklendiğini kaydetti. Kanola ve ayçiçek ekim alanlarının geçen yıla oranla fazla olduğunu bildiren Sezgin, "Bandırma'da ÇKS kayıtlarına göre buğday, arpa, kanola, ayçiçeği, dane mısır ekimi 255 bin dönüm arazide gerçekleştirilmiştir. Bu yıl Kanola ve Ayçiçek ekim alanları geçen yıla oranla fazladır. Bitkisel yağ üretiminin artması son derece olumludur." açıklamasında bulundu. Sezgin, borsalarında hasat dönemi hazırlıklarının da tamamlandığını sözlerine ekledi. AA / Ahmet Pesen - Ekonomi Ekonomi Haberler

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