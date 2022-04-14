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Bandırma'da Fırıntaş pidesine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bandırma'da Fırıntaş pidesine yoğun ilgiBALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Fırıntaş'ın bu yıl vatandaşlara 2 lira 50 kuruşa sattığı ramazan pidesi Bandırma ilçesinde yoğun ilgi gördü.

Bandırma'da Fırıntaş pidesine yoğun ilgi

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Fırıntaş'ın bu yıl vatandaşlara 2 lira 50 kuruşa sattığı ramazan pidesi Bandırma ilçesinde yoğun ilgi gördü. Bandırma'da fırıntaş büfeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tanesi 2.5 TL ye satılan pideye büyük ilgi var. Büyükşehir Belediyesi'nin Fırıntaş şirketinde hazırlanan ramazan pidelerini satın almak isteyen vatandaşlar sahildeki Fırıntaş pide satış büfesi önünde her gün bir kilometrelik kuyruk oluşturuyor. Piyasada tanesi 6 TL ye satılan pidelerin uygun fiyatlı alternatifi olan 2.5 TL lik pideyi almak için vatandaşlar erken saatte kuyruğa giriyor.

Bandırma'da Fırıntaş pidesine yoğun ilgi

Bandırma'da Fırıntaş pidesine yoğun ilgi

Bandırma'da Fırıntaş pidesine yoğun ilgi

Bandırma'da Fırıntaş pidesine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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