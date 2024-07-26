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Bandırma'da Çakıl Kestanesi coğrafi işaret tescili için çalışmalar başladı

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Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Çakıl Kestanesi'nin coğrafi işaret tescili için çalışmalara başladıklarını belirtti. Bölgedeki ürünlere katma değer sağlamak amacıyla coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımını yaparak bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgedeki ürünlere katma değer sağlamak için bir ürünün daha coğrafi işaret tescilini alacaklarını kaydeden Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Çakıl Kestanesi'nin coğrafi işaret tescili için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı (BTO) Adem Yılmaz, oda olarak bölgenin değerli ürünlerini tescillemek için coğrafi işaret çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Başkan Yılmaz, Bandırma'ya coğrafi işaretli bir ürün daha kazandırılacağını kaydetti. Bandırma Çakılköy Mahallesi'nin ürünü Çakıl Kestanesi'nin de coğrafi işaret tescilinin alınacağını söyleyen Başkan Yılmaz, "Göreve geldiğimizden beri coğrafi işaretli ürünlerimize çok önem veriyoruz. Bandırma Ticaret Odası'nın girişimleriyle şimdiye kadar 4 coğrafi işaret tescili aldık. En son Edincik Su Zeytinyağı'nın coğrafi işaret tescilini kazandırmıştık. Bir sıkıntı olmazsa Ağustos ayında Çakıl kestanesinin de coğrafi işaretini alarak Çakılköy Mahallesi'ne kazandıracağız. Şu anda askıda bekliyor. Çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hedefimiz, köylerdeki üreticilerimize değer katmak, ürünlerini katma değer sağlamak. Gençlerinde ailelerin mutluluğunu görerek köylerde istihdama devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Köy nüfuslarında bir azalma mevcut. Köylerden şehirlere bir göç söz konusu. Ata topraklarımızı değerli hale getirmek istiyoruz." dedi.

"Başarabilirsek tüm dünyayı, Avrupa'yı ürünlerimizle tanıştıracağız"

Asıl hedefinin ürünlerin tanıtımını yaparak bölge ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Bu bölgede çok kıymetli ürünler var. Coğrafi işaretli ürünleri alarak bölgemizin çok kıymetli ürünlerini ortaya çıkartıyoruz. Manyas Kazak Fasulyesini, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret için müracaat etmiştik. Başarabilirsek Edincik Su Zeytinyağı içinde başvuru yapmak istiyoruz. Şu anda Edincik Su Zeytinyağı ile ilgili de araştırmalarımız devam ediyor. Edincik Su Zeytinyağı'nın tarihi 400-500 yıllık bir tarihe dayanıyor. Çok az üretiliyor. Gerçekten çok kıymetli bir ürün. Biz bu ürünlerin tanıtımını bölgemize iyi yapabilirsek üreticilerimiz ürünlerine sahip çıkarak hem iyi para kazanabilecek hem de gençlerimiz bu bölgede istihdam sağlayabilecek. Başarabilirsek yeni teknolojiyi de kullanarak tüm dünyayı, Avrupa'yı ürünlerimizle tanıştıracağız." diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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