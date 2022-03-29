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Bandırma balık hali denetimden geçti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bandırma balık hali denetimden geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Balık halinde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Balık halinde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri nezaretinde Bandırma İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Bandırma Balık halinde denetim yapıldı. Denetimlerde ilk olarak hal giriş noktasında nakil belgesi kontrolü yapılarak, tezgahlarda ki tür ve boy kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde her hangi bir ususüzlüğe rastlanmazken balıkçılara, Sürdürülebilir balıkçılık açısından balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az bir kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu ifade eden boy limitinin ne denli önemli olduğu anlatıldı. Balıkçı esnaflarına hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunuldu. - BALIKESİR

Bandırma balık hali denetimden geçti

Bandırma balık hali denetimden geçti

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Balıkesir, Zabıta, Ekonomi, Haberler

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