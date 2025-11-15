Haberler

Bandırma Açıklarında Hayvan Taşıyan Gemide Tehlikeli Durum: Uruguay'a Dönüş Başladı

Güncelleme:
Spiridon II gemisi, karaya çıkarılmasına izin verilmeden 24 gün bekledikten sonra Uruguay'a dönüş yolculuğuna çıktı. Uzmanlar, geminin kötü şartları nedeniyle hayvanların yaşam şansının düşük olduğunu belirtiyor.

Bandırma açıklarında 22 Ekim'den bu yana "kontrol hükümlerine aykırı" olduğu gerekçesiyle karaya çıkarılmasına izin verilmeyen Spiridon II adlı canlı hayvan taşıma gemisi, 24 günlük bekleyişin ardından rotasını yeniden Uruguay'a çevirdi. Çanakkale Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e açılan gemi, Bozcaada açıklarında ilerlerken uzmanlar dönüş yolculuğunun ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

Mahkeme kararında, gemide mikroçipi okunamayan ya da küpesi bulunmayan 146 hayvan, yolculuk sırasında ölen 58 sığır ve kayıtlarla uyuşmayan 469 hayvan nedeniyle ithalatın uygun görülmediği belirtilmişti. Bu şartlar nedeniyle binlerce hayvan Türkiye'ye alınmayarak geminin menşei ülkesine geri gönderilmesine karar verildi.

Açıkta beklerken 140 gebe düve doğum yaptı iddiası

İddialara göre, gemi demirde beklediği süre boyunca yaklaşık 140 gebe düve doğum yaptı. Doğan buzağıların son derece kötü şartlar altında bulunduğu, büyük bölümünün ise yaşam mücadelesini kaybettiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Uzmanlar, doğumların kapalı ve kirli bir gemi ortamında gerçekleşmesinin hem buzağılar hem de anneleri için ölümcül riskler taşıdığını belirtiyor.

"Bu hayvanlar Uruguay'a ulaşamayacak"

Animal Welfare Foundation yetkilisi Maria Boada, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda geminin ikinci kez uzun bir yolculuğa çıkmasının hayvanlar için ölümcül olabileceğini vurgulayarak, "Yeterli yem yüklenmediğini görüyoruz. Bu hayvanların Uruguay'a ulaşması çok zor. Büyük ihtimalle açık denizde gemiden atılacaklar" dedi.

"Çürüyen cesetlerden sızan sıvılar güverteye yayılıyor"

Avustralyalı veteriner Dr. Lynn Simpson ise gemiden gelen bilgilere göre sadece hayvan refahı açısından değil, halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından da acil bir tehdit oluşturduğunu belirtti:

"Bulker torbalarındaki kararmış bölgelerden çürüyen ceset sıvıları güverteye yayılıyor hakkında iddialar var. Bu durum bulaşıcı hastalık riskini artırıyor. Ayrıca gemide çalışan mürettebat da aşırı sıcaklık, amonyak ve kötü hijyen nedeniyle ciddi şekilde tehdit altında."

Hayvanların akıbeti Uruguay'da takip edilecek

Animal Save Movement Türkiye, geminin Uruguay'a varması halinde hayvanların durumunun ülkedeki partner kuruluş tarafından takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar ise uzun yolculuk, yetersiz beslenme, kötü yaşam şartları, hastalık riski ve açıkta gerçekleşen doğumlar nedeniyle gemideki hayvanların yaşam şansının son derece düşük olduğuna dikkat çekiyor.

Bu olayın, canlı hayvan ticaretinin sebep olduğu ağır tabloyu bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
