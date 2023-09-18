Bamya üreticileri fiyatların yüksekliğinden şikayetçi

Ziraat Mühendisi Mesut Özmenay, İzmir Dikili'de bamya üreticilerini ziyaret etti. Özmenay'a dert yanan bir çiftçi, "Fiyatlar uçuyor. Biz bunu tırnak tırnak bir kiloya getiriyoruz ama domateste aynı fiyata denk geliyor. Su çok pahalı, elektrik çok pahalı. Tarlalar pahalı kiralayamıyorsun. E sürümü var, mazot aldı başını gidiyor. Sabah beşte kalkıp bire kadar topluyorsun. Bir gün aksattın mı gitti o bamya" diye yakındı.

Bamya üreticisinin ürününü ekmek için bir karış toprağı olmadığını, bu konuda yalnız bırakıldığını ve gerekli desteği göremediğini belirten Ziraat Mühendisi Mesut Özmenay da, "Fiyatların daha makul bir seviyeye çekilmesi lazım. Bu fiyatlarla başa çıkmak çok zor. ya da çiftçinin desteklenmesi lazım. Mazotun, elektriğin, suyun kesinlikle desteklenmesi gerekiyor" dedi.