Bambi Yatak Artvin Hopa mağazası açıldı - Haberler

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Bambi Yatak Artvin Hopa mağazası açıldı

AA - Furkan Gençoğlu - Ekonomi
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Bambi Yatak Artvin Hopa mağazası açıldı

Bambi Yatak, Artvin Hopa'da bir mağaza daha açarak Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

Bambi Yatak, Artvin Hopa'da bir mağaza daha açarak Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

Bambi Yatak'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, Bambi Yatak olarak, Türkiye'nin 7 bölgesindeki mağazalarla kullanıcılara farklı bir uyku deneyimi yaşattıklarını belirtti.

Stratejik büyüme planları çerçevesinde Karadeniz'den Ege'ye, Akdeniz'den Marmara'ya kadar bütün bölgelerde oldukça güçlü bir yapılanma ile iş süreçlerini yönettiklerini aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in incisi Artvin Hopa'da açtığımız bu mağaza ile bölgedeki gücümüzü daha da artırıp yeni şehirlere geçiş için elimizi güçlendireceğiz. Artvin Hopa mağazamızda Bambi Yatak ve yatak teknolojisine dair tüm yeni ürünlerimizi sergileyeceğiz. Yeni mağazamızda onlarca ürün sergileyerek 250 metrekare alan içinde Artvinlilere aradıkları farklı uyku deneyimini yaşatacağız."

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Karadeniz Türkiye Artvin Bambi Ekonomi Haberler

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