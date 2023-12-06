Baltık Kuru Yük Endeksi 3.346 Seviyesine Yükselerek Bir Buçuk Yılın Zirvesine Ulaştı

Baltık kuru yük endeksi son 15 günde yüzde 50 artarak 3.346 seviyesine yükselerek bir buçuk yılın zirvesine ulaştı. Endeksteki bu yükseliş deniz taşımacılığında talep, fiyat ve aktivitelerin arttığına işaret etti.

Baltık kuru yük endeksi son 15 günde yüzde 50 artarak 3.346 seviyesine yükselerek bir buçuk yılın zirvesine ulaştı. Endeksteki bu yükseliş deniz taşımacılığında talep, fiyat ve aktivitelerin arttığına işaret etti.

Küresel ticaretteki canlılığın göstergelerinden Baltık Kuru Yük Endeksi son bir buçuk yılın zirvesine ulaştı. Endeks son 15 günde yüzde 50 artarak 3.346 seviyesine yükseldi. Küresel büyüme açısından önemli sinyallerin alındığı endeks, Kasım ayında başladığı artış serisini sürdürdü.

Özellikle büyük ticari gemilerin taşıdıkları çeşitli kuru yüklerin fiyatlarını takip eden endeks deniz taşımacılığı sektöründe önemli bir gösterge niteliğinde. Baltık kuru yük endeksinin yükselmesi dünya ticaretinde canlılığa, düşmesi gerileme yaşandığına işaret ediyor. - İSTANBUL