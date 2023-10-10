Balticconnector Boru Hattında Olağan Dışı Basınç Düşüşü

Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatıldığı bildirildi. Finlandiya gaz iletim sistemi operatörü Gasgrid'den yapılan açıklamada, Finlandiya ile Estonya arasındaki gaz transferinin durdurulduğu belirtildi.

Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatıldığı bildirildi.

Finlandiya gaz iletim sistemi operatörü Gasgrid'den yapılan açıklamada, Finlandiya ile Estonya arasındaki gaz transferinin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Finlandiya'nın gaz tedarikinin Inkoo ve Hamina sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri aracılığıyla güvence altına alındığı aktarıldı.

Doğal gaz tüketiminin yüksek seyredeceği kış aylarına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Terminaller, önümüzdeki kış da dahil olmak üzere Finlandiya'nın ihtiyaç duyduğu gazı sağlayacak kapasite ve kabiliyete sahiptir. Piyasa oyuncularına, Inkoo veya Hamina LNG terminalleri üzerinden ihtiyaç duydukları gaz tedarikini sağlamaları talimatı verilmiştir. Böylece önümüzdeki kış sezonunda gaz tedarikinin sürekliliği güvence altına alınmıştır."

Açıklamada, olağan dışı basınç düşüşünün boru hattındaki hasar ve bundan kaynaklanan sızıntı nedeniyle olabileceği vurgulanarak, "Boru bölümü hasar görmüşse, ortaya çıkan olası gaz sızıntısı boru hattı izole edildiğinde ve vanalar kapatıldığında durdurulmuştur. Konu araştırılmaktadır." denildi.

Estonyalı operatör Elering'in açıklamasında da "Kapatılmadan önce Balticconnector, Finlandiya'dan Estonya'ya gaz taşıyordu. Finlandiya'dan gelen gazın çoğu da Letonya'ya iletiliyordu." bilgisi paylaşıldı.

Ticari kullanıma 1 Ocak 2020'de açılan ve arz talep dengesine göre çift yönlü akış sağlanan boru hattıyla günde 7,2 milyon metreküp gaz iletiliyor.