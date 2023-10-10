Balticconnector Boru Hattında Hasar: Finlandiya Cumhurbaşkanı Uyarıyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Estonya ile Finlandiya arasında doğal gaz transferini sağlayan Balticconnector boru hattındaki hasarın dış faaliyetler nedeniyle gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Hem boru hattında hem de su altındaki telekomünikasyon kablolarında meydana gelen hasarın nedeni araştırılıyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Estonya ile Finlandiya arasında doğal gaz transferini sağlayan Balticconnector boru hattındaki hasarın "dış faaliyetler" nedeniyle gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

???????Niinistö, yaptığı yazılı açıklamada, Balticconnector boru hattındaki hasarın nedeninin araştırıldığını ifade etti.

Hem boru hattında hem de su altındaki telekomünikasyon kablolarında hasar meydana geldiğini belirten Niinistö, "Meydana gelen hasarın harici bir faaliyetten kaynaklanmış olması muhtemeldir. Hasara tam olarak neyin sebep olduğu henüz bilinmemektedir. Soruşturma Finlandiya ve Estonya arasında işbirliği içinde devam edecektir. Ayrıca müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da sürekli temas halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Niinistö, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştüğünü ve NATO'nun soruşturmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ticari kullanıma 1 Ocak 2020'de açılan ve arz talep dengesine göre çift yönlü akış sağlanan boru hattıyla günde 7,2 milyon metreküp gaz iletiliyor.