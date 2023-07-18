Balon balığıyla mücadelede 5 milyon yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi

BALIKÇILIK ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün denizlerdeki istilacı türlere yönelik 2020'de başlattığı mücadelede, zehri siyanürden 1200 kat daha etkili ve ölümcül olan 100 binin üstünde balon balığı avlanarak, yaklaşık 5 milyon yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

BALIKÇILIK ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün denizlerdeki istilacı türlere yönelik 2020'de başlattığı mücadelede, zehri siyanürden 1200 kat daha etkili ve ölümcül olan 100 binin üstünde balon balığı avlanarak, yaklaşık 5 milyon yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 'Biyoçeşitlilik ve Çevrenin Korunması' projesi kapsamında 'Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Programı' düzenliyor. Hem denizler hem de iç sularda iki büyük tehdit olan hayalet av araçları ve istilacı türlerle ilgili program kapsamında pilot olarak seçilen Ankara, Konya, Van, Elazığ, Samsun, Isparta, Eskişehir, Bursa, Muğla, Antalya ve Hatay illerinde çalışmalar düzenleniyor. Çalışmalar yaz ayları boyunca devam edecek.

Ekosistemlerin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için pilot seçilen 11 ilde birçok üniversiteyle iş birliği içerisinde istilacı türler ve hayalet av araçlarına yönelik farkındalık çalışmaları yaz boyunca devam edecek. Bu kapsamda, öncelikle kaybolan ağların bulundukları yerler tespit ediliyor. Ardından ilgili STK'lar, balıkçılar, belediyeler, üniversiteler ve özel sektörle birlikte tespit edilen hayalet av araçları bulundukları yerlerden çıkartılıyor. Genel müdürlük yetkilileri, çıkarılan bu araçların geri dönüşüm sürecine dahil edildiğini de belirterek, bu sayede hem doğal sucul ekosistemlerin temizlendiğini hem de kaynak israfının önüne geçildiğini açıkladı. Türkiye genelinde, 103 milyon metrekare alan taranarak yaklaşık 800 bin metrekareden fazla ağ ve 40 bin sepet ve benzeri av aracının sulardan çıkarıldığı, bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 2,5 milyon su canlısının ağlara takılarak ölmesinin engellendiği de değerlendirildi.