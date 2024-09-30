Balkan Rekabet Platformu Kuruldu

Bölgede rekabet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye'nin aralarında yer aldığı 9 ülkenin katılımıyla temelleri atılan Balkan Rekabet Platformunun kuruluş toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Balkan rekabet otoriteleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesi, güncel rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi gibi hedeflerle hayata geçirilen Platformun ilk etkinliği Rekabet Kurumunun (RK) organizasyonuyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, uzun bir hazırlık sürecinin ardından Balkan rekabet otoriteleri olarak bir araya geldiklerini belirterek, "Hepimiz yüzyıllardır aynı coğrafyada yaşıyoruz. Ülkelerimiz arasında tarih ve kültür birlikteliği bulunmakta. Bugün ayrılıklarımızı değil, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var." dedi.

Ortak hedeflerden birinin de "bölgenin rekabet gücünün artırılması" olduğunu dile getiren Küle, bunun sağlanabilmesi için herkese önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

Küle, küreselleşme ve dijitalleşme sonucu büyük firmaların daha da güçlendiğini, dijital piyasalar başta olmak üzere hemen hemen bütün piyasalarda yoğunlaşmaların arttığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu global probleme karşı en etkili yol bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak. Birimizin başlattığı bir soruşturma bir diğerine yol gösterebilir. Rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi adına ortak çalışmalar yapabilir, projeler geliştirilebiliriz. Birbirimize destek olabilir, birbirimizin deneyimlerinden öğrenebilir, gücümüzü ve etkinliğimizi artırabiliriz."

"İşbirliğimizi artıracak, bağlarımızı güçlendirecek"

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, işbirliğinin geliştirilmesi için ellerinden gelen tüm katkıyı vereceklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurumlarımız arasında tesis edilecek bir işbirliğinin hem ülkelerimizde hem de bölgemizde rekabet koşullarının ve rekabet kültürünün güçlendirilmesine hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Bugün bizi bir araya getiren Balkan Rekabet Platformu oluşturma fikrini, gelecekteki işbirliğimizin ilk adımı olarak kabul ediyorum. Bu Platform vasıtasıyla rekabet hukuku alanında yaratacağımız işbirliği, aramızdaki güvenin artmasına ve ortak tarih, kültür ve coğrafi mirasa dayanan bağlarımızın daha da güçlenmesine de katkı sağlayacaktır."

Üye ülke temsilcileri görüşlerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından üye ülkelerin temsilcileri konuşmalarını yaptı.

Arnavutluk Rekabet Otoritesi Başkanı Denar Biba, Bosna Hersek Rekabet Konseyi Üyesi Adisa Begiç, Bulgaristan Rekabetin Korunması Komisyonu Üyesi Krasimir Vitanov, Yunanistan Rekabet Komisyonu Başkanı Irene Sharpe, Kosova Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Başkanı Neime Binaku Isufi, Karadağ Rekabeti Koruma Ajansı Başkanı Dragan Damjanoviç, Kuzey Makedonya Rekabeti Koruma Komisyonu Başkanı Ana Nikoloska ve Romanya Rekabet Konseyi Üyesi Cosmin Belacurencu görüşlerini paylaştı.

Balkan Rekabet Platformu Deklarasyonu yayınlandı

Balkan Rekabet Platformu'nun kuruluş toplantısı Balkan Rekabet Platformu Deklarasyonu'nun yayınlanmasıyla sona erdi.

Deklarasyonu okuyan Rekabet Kurumu Başkanı Küle, rekabet hukukunun uygulanmasında bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla bölgesel işbirliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Balkan Yarımadası'nın doğu ile batı, kuzey ile güney arasında bir kavşak olarak taşıdığı önemin bilincinde olduklarını dile getiren Küle, şöyle devam etti:

"Bizler, hem bölgesel hem de küresel ekonomi ve rekabet politikalarının gelişimine katkıda bulunmadaki rolümüzün farkındayız. Bu Platform aracılığıyla tüm engelleri aşacak biçimde herkese fayda sağlayacak açık ve adil pazarlar yaratmayı hedeflemekteyiz. Balkan Rekabet Platformunun temel amaçları, makul ölçüde ulaşılabilir kaynaklar çerçevesinde, üyeler arasında etkin rekabet hukuku uygulamalarına yönelik işbirliğinin kapsamını genişleterek bölgedeki piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak ve serbest piyasa ekonomisi ilkelerine uygun sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimi teşvik etmektir."

Platformun amaçları açıklandı

Birol Küle, Balkan Rekabet Platformunun hedeflerine değinerek, amaçlarını şöyle sıraladı:

"Bu amaç doğrultusunda; rekabet hukuku ve politikasının önemine ilişkin farkındalığın artırılması; bölgede rekabet kültürünün yaygınlaştırılmasına destek olunması; deneyim paylaşımıyla kanunlara, düzenlemelere, kurallara, istatistik ve enformasyon materyallerine ilişkin bilgiler ve rekabet hukuku uygulamaları alanında gizli bilgi içermeyen diğer belgelerin alışverişi; ortak projelerin yürütülmesi; toplantı ve faaliyetler organize edilmesi; istişarelerde bulunulması; karşılıklı ilgi alanlarında çalıştay ve konferanslar düzenlenmesi; vaka sorumlularının değiş-tokuşunu kolaylaştırmak ve çalışma ziyaretleriyle eğitim programları düzenlemek suretiyle üyelerin kapasitelerinin artırılması; dijital ve sürdürülebilir yeşil ekonomi alanlarını korumaya yönelik öncül tedbirler almak amacıyla projeler ve programlar geliştirilmesi; rekabet hukuku ve politikası alanlarında bilimsel araştırmaları teşvik edecek girişimler ve/veya programlar oluşturulması konularında işbirliği yapmayı amaçlıyoruz."

Küle, söz konusu deklarasyonun, hiçbir hukuki yükümlülük getirmeksizin, rekabet hukuku ve politikasında Balkanlar'ın yararına olacak bölgesel işbirliğini geliştirme konusundaki ortak kararlılıklarını yansıttığını vurguladı.

Balkan rekabet otoriteleri olarak, rekabetçi ve daha müreffeh bir gelecek arayışında birlik içerisinde olduklarını dile getiren Küle, "Bu Platform, rekabet alanında işbirliği ve karşılıklı saygı aracılığıyla daha güçlü, daha sağlam ekonomiler oluşturmaya yönelik kararlılığımızın açık bir ifadesi olacaktır." şeklinde konuştu.