Balıkta bolluk yok, çeşitlilik çok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkta bolluk yok, çeşitlilik çok

Balıkta bolluk yok, çeşitlilik çok

Kocaeli'de tezgahlarda balık bolluğu henüz görülmese de balık türlerinin çeşitliliği göze çarpıyor.

 - Güncelleme:

Kocaeli'de tezgahlarda balık bolluğu henüz görülmese de balık türlerinin çeşitliliği göze çarpıyor. Eylül ayında palamut başta olmak üzere tüm balık çeşitlerinde bolluk bekleniyor.

Av yasağının uygulanmaya başlamasıyla ballık bolluğu azalmıştı. Balık tezgahlarında bolluk olmasa da çeşitlilik göze çarpıyor. Küçük tekneler ile avlanan balıklar tezgahlarda alıcısını bekliyor. Sardalya 120, hamsi 110, karides 150, Kalamar 150, yerli somon 90, Karadeniz mezgit 85, levrek ise tanesi 60-70 TL'den alıcı buluyor.

"Eylülde bolluk olur"

Tezgahlarda 15 çeşidin üzerinde balığın olduğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "15 Temmuz'da Ege balıkçılığı başladı. Bundan dolayı fiyatlarımız biraz geriye geldi. Fiyatlarımız şuanda uygun. 15 Eylül'de palamut avı başlayacak. Karadeniz'de çok güzel palamut olduğunu söylüyorlar, inşallah bu sayede halkımız bol bol palamut yiyecek. Eylülde palamut avının başlamasıyla birlikte diğer balıklar için de sezon açılışı yapılacak, o zaman daha da bolluk olacaktır" dedi.

Izgara balıkları revaçta

Çupra ve levrek satışlarının çok olduğunu belirten Bineklioğlu, "İnsanlar dışarıda ızgara yaptıkları için çupra, levrek, sardalya, uskumru, çinekop tarzı balıklar daha çok satılıyor. Tava balıkları daha az satılıyor. Şu anda fiyatlar yüksek görünebilir. Sakın aldanmayın, fiyatların yüksek olmasının sebebi balığın az olmasından kaynaklıdır. Fiyatlar normal, herkesin alabileceği seviyeye gelecektir. Eylülde bunu göreceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Kocaeli Eylül Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title