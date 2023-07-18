Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, iki dönemlik çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Basın toplantısında yapılan açıklamalarda, 2023 yılı ihracat rakamları, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı çalışmaları, Balıkesir'e yatırım yapmayı planlayan firmalar ve Gıda Toptancıları Sitesi projesi gibi konular ele alındı.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula iki dönemlik çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Meclis Başkanı Okan Telaşeli ile birlikte basın toplantısı düzenleyen BTO Başkanı Rahmi Kula oda yönetiminin yaptığı faaliyetler, 2023 yılı ihracat rakamları, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde yapımı süren genişleme alanı çalışmaları ve Balıkesir'e yatırım yapmayı planlayan firmalar, faaliyete geçen Balıkesir Gümrük Müdürlüğü, Gökköy Lojistik Merkezi'nin Avrupa ile bağlantı hatlarında geldiği önemli seviye hakkında açıklamalarda bulundu . Kula toplantının sonunda Gıda Toptancıları Sitesi projesinin hayata geçirileceğini belirterek, marka şehir Balıkesir için bu projenin önemine değindi.

Balıkesir büyüyor ve gelişiyor"

Balıkesir Ticaret Odası ve Yönetim Kurulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen, Basın Buluşması'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, iki dönemdir oda bünyesinde yaptıkları faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Kula 2023 yılı ihracat rakamları, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde yapımı süren genişleme alanı çalışmaları ve Balıkesir'e yatırım yapmayı planlayan firmalar, faaliyete geçen Balıkesir Gümrük Müdürlüğü, Gökköy Lojistik Merkezi'nin Avrupa ile bağlantı hatlarında geldiği önemli seviye ile ilgili değerlendirmelerde de bulanarak Balıkesir'in gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti. Balıkesir Ticaret Odası'nın öncülüğünde projelendirilen Gıda Toptancıları ve İmalatçıları Sitesi Projesi hakkında detaylı bir bilgilendirme yapan Rahmi Kula projenin Balıkesir için önemine vurgu yaptı. Tüm bu faaliyetlerin Balıkesir'e kattığı değer ve vizyona değinen Kula, Balıkesir'in yatırımcılar için birçok avantaja sahip olduğunu ve Balıkesir'in kontrollü olarak hızlı büyümesinin çok net bir şekilde önümüzdeki yıllarda da görüleceğini belirtti.

"Balıkesir diğer illere göre ekonomik açıdan daha şanslı"

İş dünyası olarak, Maliye ve Hazine Bakanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Şimşek'in ve Ticaret Bakanlığı'na Prof. Dr. Ömer Bolat'ın getirilmesinden memnuniyetlerini dile getiren Rahmi Kula, "Durumumuzu iyi ifade edebilmek adına iş dünyasını ilgilendiren bakanlıklarda deneyim ve tecrübeleriyle bilinen, iş dünyasının içinden isimler olan bakanlarımızın göreve gelmesi noktasında beklentilerimiz olumlu sonuçlandı." dedi.

Balıkesir'deki iş dünyasının beklentilerine de değinen Yönetim Kurulu Başkanı Kula, Balıkesir'i diğer illere göre daha avantajlı bir yerde gördüğünü de belirtti. Tarım ve hayvancılıkla beraber tüm gıda ürünlerinin Balıkesir'de yetişiyor olması, bu durumun gıda sanayisini ön plana çıkarması, bunların yanı sıra imalat, metal ve elektrik elektronik sanayisinin de mevcudiyeti, şehrin sahip olduğu kıyı hatlarıyla sahip olduğu turizm potansiyeli ve getirisi ile Balıkesir'de gelir yapısının homojen bir dağılım gösterdiğinin altını çizdi.

" Türkiye'nin en büyük gıda üssü olmayı hedefliyoruz"

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula hayata geçirilecek Gıda Toptancıları ve İmalatçıları Çarşısı'nın Balıkesir'e değer katacağını dile getirerek, " Türkiye'yi doyuran il Balıkesir olarak gıda ve gıda sanayisine yönelik proje ve geliştirme çalışmalarını önemli buluyoruz. Marka Şehir olma yolunda hedeflerimizi büyütürken, bu noktada Gıda Toptancıları ve İmalatçıları Sitesi Projesini modern tasarımı ve kuvvetli altyapısı ile çevreci bir şekilde gerçekleşebilmesi için büyük bir titizlikle planlıyoruz. 31 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar ön talep başvurularımız devam etmektedir. Projeye uygun NACE koduna sahip olan firmaların başvurularını bekliyoruz. Ön talep toplama aşamasından sonra, Güney Marmara Kalkınma Ajansının hazırlayacağı fizibilite çalışmasının ardından; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumları ile koordinasyon içerisinde yer belirleme çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gıda sitesi kurmayı arzu etmenin yanı sıra, bu proje ile Türkiye'nin en büyük gıda üssü olmayı hedefliyoruz" dedi. - BALIKESİR