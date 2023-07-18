Balıkesir Ticaret Odası: Bu Yıl 1 Milyar 200 Milyon Dolarlık İhracat Bekleniyor

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, kentten bu yıl 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yapılmasını beklediklerini söyledi. Kula, ayrıca Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki genişleme tamamlandığında 10 bin yeni istihdam sağlanacağını belirtti.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, kentten bu yıl 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yapılmasını beklediklerini söyledi.

Kula, Barış Aydın meclis toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 1. etaptaki genişleme tamamlanıp fabrika bacalarının tütmesiyle 10 bin yeni istihdam sağlanacağını belirtti.

Kentin ihracat verilerine değinen Kula, "Balıkesir'in ihracat rakamları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 daha fazla. 2018'de göreve geldiğimizde ihracat hedefimiz 1 milyar dolardı. Bunu çok küçük bir sapmayla 2022 yılında 940 milyon dolar yaptık. Eğer bir aksilik çıkmazsa bu seneyi de 1 milyar 200 milyon dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Şu an yılın yarısındayız ve 550 milyon dolar civarındayız." dedi.

Üretici bir aileden geldiğini belirten Kula, "Üretimi artırmalıyız. Üretim artarsa istihdam artar, istihdam artarsa gelir artar, gelir artınca ticaret otomatik artıyor. Şehir daha fazla üretmeye, daha fazla gelir elde etmeye başlıyor. Bundan, mobilya, inşaat, otomotiv sektörü de herkes dolaylı olarak kazanç sağlayacak. O yüzden biz üretimin artmasını, ihracatın artmasını, istihdamın artmasını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Kula, bir soruyu yanıtlarken de finansa erişimin bu dönemde problem olduğunu söyledi. İş dünyasının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e güveninin tam olduğunu vurgulayan Kula, yapısal düzenlemelerle sürecin iyileşeceğini ifade etti.