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Balıkesir Ticaret Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı Yapıldı

Balıkesir Ticaret Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı Yapıldı
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Balıkesir'de ticaret odaları ve borsaları yöneticileri, Edremit'teki istişare toplantısında bir araya gelerek, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimi için projeler ve stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Balıkesir'de hizmet veren ticaret odaları ve ticaret borsaları yöneticileri Edremit'teki istişare toplantısında buluştu.

Balıkesir ili ticaret oda ve borsaları istişare toplantısı, Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ev sahipliğinde Ramada By Wyndham Kazdağları Thermal&Spa otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Balıkesir'de bulunan 14 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri katıldı.

Heyet Balıkesir'in ekonomik ve sosyal olarak daha da ileriye taşınmasında rol oynayacak gündemler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Şehrin refahına katkı sağlayacak projeler ve stratejiler hakkında gerekli kurumlar nezdinde girişimde bulunmak üzere kararlar aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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