Balıkesir Ticaret Borsası'nın 2023 İşlem Hacmi Rekor Kırdı

Balıkesir Ticaret Borsası'nın 2023 yılı işlem hacmi, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 67'lik bir artışla 29 milyar 875 milyon 252 bin TL'ye ulaştı. 2021 yılında 7 milyar 669 milyon, 2022 yılında ise 17 milyar 814 milyon TL seviyelerinde olan işlem hacmi, bu yıl kayda değer bir yükseliş sergiledi. Özellikle dikkat çeken bir gelişme, ihracat rakamlarında yaşanan büyük artış oldu; 2022'de 648 milyon TL olan ihracat hacmi, 2023'te 5 katına çıkarak 3 milyar 359 milyon TL'ye ulaştı ve rekor kırdı.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, bu artışın tarım ve hayvancılık sektörlerindeki gelişmelerle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. " Balıkesir, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden biri. Borsamızdaki işlem hacminin artışı, ilimizin bu sektörlerdeki güçlü konumunu açıkça gösteriyor," diye konuştu.

Çetin, 2023 yılında işlem gören ürünler arasında inek sütü, dana eti, zeytinyağı, ayçiçek yağı, salçalık domates, kuzu eti ve sığır etinin yer aldığını belirterek, "Bu ürün çeşitliliği, Balıkesir'in tarım ve hayvancılık alanlarındaki gücünü ve ekonomik çeşitliliğini yansıtıyor. Her bir ürün, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Özellikle süt ve et ürünlerinin yüksek işlem hacmi, üretim kapasitemizin ve kalitemizin bir göstergesi," dedi.

İhracat Rakamlarında Dikkat Çekici Artış

Balıkesir Ticaret Borsası'nın ihracat hacmindeki bu dikkat çekici artış, ilin uluslararası ticaretteki etkinliğini ve rekabet gücünü ön plana çıkarıyor. Çetin, "İhracatımızdaki bu büyük artış, ürünlerimizin kalitesi ve çeşitliliği sayesinde uluslararası pazarlarda daha fazla tanınmamıza ve tercih edilmemize yol açtı. Bu, sadece Balıkesir için değil, ülkemiz ekonomisi için de büyük bir başarı," şeklinde konuştu.

Balıkesir Ticaret Borsası'nın Gelecek Vizyonu

Çetin, Balıkesir Ticaret Borsası'nın gelecek planlarına da değindi: "Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik, stratejilerimizin merkezinde yer alıyor. Borsa olarak, bölgesel kalkınmayı desteklemeye ve tarım ile hayvancılık sektörlerindeki lider pozisyonumuzu daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz. Lisanslı depoculuk projemizin tamamlanması, üreticilerimize ürünlerini güvenle depolama imkanı sağlayacak. Kurulacak mısır kurutma tesisi ise bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Büyükşehir Belediyemiz ile imzaladığımız Toprak Analiz Protokolü ile bilinçli tarım yapmayı ve verimi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, kuzu eti coğrafi işaretinin alınması, bu ürünün işlem hacminin bir önceki yıla göre 5 sıra birden yükselmesini sağladı." - BALIKESİR