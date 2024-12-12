Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Birlikleri Genel Kurulu Toplandı

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, Balıkesir Birlikleri Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı genel kurul toplantısı düzenlendi.

Balıkesir Birlikleri Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı genel kurul toplantısı düzenlendi. Toplantı Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Genel kurula, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir Birlikleri'nin yönetim kurulu üyeleri, üreticiler, kooperatif temsilcileri ve sektörün diğer paydaşları katıldı. Toplantının başında, şirketin faaliyet raporları, bilanço ve gelir-gider tabloları gibi gündem maddeleri görüşülerek oylama yapıldı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, toplantının açılış konuşmasında, Balıkesir'in tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacak projelere vurgu yaptı. Alkan, Balıkesirli üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim sürecine girmeleri adına yürütülen projelerin önemine dikkat çekti. Bu projeler aracılığıyla Balıkesirli 42 bin üreticinin, 18 farklı birlik aracılığıyla destekleneceğini belirten Erkan Alkan, alınan kararların üreticiler ve sektör için hayırlı olmasını temenni etti.

Alkan, yaptığı konuşmada, özellikle Balıkesir'in kırsal alanlarında faaliyet gösteren çiftçilere yönelik hayata geçirilen projelerin, üretim kalitesini artırmak ve sektördeki verimliliği yükseltmek için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. 42 bin üreticiye hizmet verecek olan bu projelerin, yerel ekonomiye de önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Genel kurulda alınan kararların, Balıkesirli üreticiler için büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Erkan Alkan, 18 tarım ve hayvancılık birliğine teşekkür ederek, bu birliklerin sektöre kazandırdığı katkıların altını çizdi. Alkan, her bir birliğin, üreticilerin sesi ve gücü olduğunu belirterek, bu tür toplantıların sektörün gelişimi için kritik bir role sahip olduğunu ifade etti. - BALIKESİR