Balıkesir MYO'da 'Dijital Usta Projesi' Tanıtıldı

Balıkesir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı öğrencilerine "Dijital Usta Projesi" tanıtımı yapıldı.

Balıkesir MYO Pazarlama Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can Tokmak, MYO Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Programı Kariyer Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fulya Güngör, Öğr. Gör. Nevin Polat ve 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile birlikte, Balıkesir Ticaret Odası Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen "Dijital Usta Projesi" Lansmanına katıldılar.

Proje, gençlerin e-ticaret sektöründe istihdam edilebilirliğini artırmak ve KOBİ'lerin e-ticaret ile e-ihracat faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Balıkesir'in de aralarında bulunduğu 5 ilde hayata geçirildi. - BALIKESİR