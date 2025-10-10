Haberler

Balıkesir MYO'da 'Dijital Usta Projesi' Tanıtıldı

Balıkesir MYO'da 'Dijital Usta Projesi' Tanıtıldı
Balıkesir Meslek Yüksekokulu, 'Dijital Usta Projesi' ile gençlerin e-ticaret sektöründe istihdam olanaklarını artırmayı ve KOBİ'lerin e-ihracat faaliyetlerini desteklemeyi hedefliyor.

Balıkesir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı öğrencilerine "Dijital Usta Projesi" tanıtımı yapıldı.

Balıkesir MYO Pazarlama Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can Tokmak, MYO Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Programı Kariyer Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fulya Güngör, Öğr. Gör. Nevin Polat ve 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile birlikte, Balıkesir Ticaret Odası Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen "Dijital Usta Projesi" Lansmanına katıldılar.

Proje, gençlerin e-ticaret sektöründe istihdam edilebilirliğini artırmak ve KOBİ'lerin e-ticaret ile e-ihracat faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Balıkesir'in de aralarında bulunduğu 5 ilde hayata geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
