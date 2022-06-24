Balıkesir Manyas'ta ıhlamur hasadı başladı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ıhlamur hasadı başladı.

Özellikle ormana yakın kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, ıhlamur çiçeklerini toplayarak yapraklarından ayırıp kurutuyor.

Eskimanyas Mahallesi Muhtarı Can Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, ıhlamur ağaçlarının genellikle yüksek kesimlerde bulunduğunu belirterek, çiçekli dalların çok yüksekte olmasından dolayı üst dalları keserek hasat yaptıklarını anlattı.

Bir ailenin günde yaklaşık 10 kilogram ıhlamur çiçeği topladığını ve kurumaya bıraktığını dile getiren Güney, "Bu şekilde aile bütçemizi rahatlatıyoruz. Ihlamur çiçeği sezonu çok kısa olduğu için de azami 8-10 günde toplama işini bitirmemiz gerekiyor." dedi.