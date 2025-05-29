Balıkesir'in Nisan İhracatı 77 Milyon Doları Geçti

Balıkesir'in Nisan İhracatı 77 Milyon Doları Geçti
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Balıkesir'in nisan ayındaki ihracatı 77 milyon 875 bin dolar, ithalatı ise 54 milyon 464 bin dolar olarak kaydedildi. Genel ticaret sistemine göre Türkiye'de ihracat ve ithalat sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 12,7 arttı.

TÜİK, 2025 Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den nisan ayında 77 milyon 875 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Balıkesir'de nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat 77 milyon 875 bin dolar, ithalat ise 54 milyon 464 bin dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,8, ithalat yüzde 12,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,7, ithalat yüzde 6,6 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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