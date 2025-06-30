Balıkesir'in Mayıs Ayı İhracatı 154 Milyon Doları Aştı

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Balıkesir, mayıs ayında 154 milyon 342 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ithalatı 49 milyon 737 bin dolar olarak belirlendi. Türkiye'nin genel dış ticaretinde ihracat ve ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Balıkesir'de mayıs ayında 154 milyon 342 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Balıkesir'de ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat 154 milyon 342 bin dolar, ithalat ise 49 milyon 737 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 3,4, ithalat yüzde 5,8 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 110 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 5,8 artarak 152 milyar 160 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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