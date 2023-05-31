Balıkesir'in kaybolmaya yüz tutmuş peynirleri butik mandıralarda üretilecek

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile desteklediği proje ile süt ve süt ürünleri konusunda marka değeri taşıyan Balıkesir'in kaybolmaya yüz tutmuş peynirleri üç ilçede kurulacak olan butik mandıralarda üretilecek.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile desteklediği proje ile süt ve süt ürünleri konusunda marka değeri taşıyan Balıkesir'in kaybolmaya yüz tutmuş peynirleri üç ilçede kurulacak olan butik mandıralarda üretilecek.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yararlanıcısı olduğu proje ile Kepsut, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde butik mandıraların kurulumuna başlandı. Projede Balıkesir Birlikler AŞ tarafından toplanacak olan sütler kurulan modern butik mandıralarda kadın kooperatifleri tarafından işlenerek "50 Peynirli Şehir" Balıkesir'in geleneksel peynirleri üretilecek, üretilen lezzetli yöresel peynirler Balıkesir merkez ve Havran ilçelerinde oluşturulan satış noktalarında pazarlanacak.

Modern butik mandıralarda yöresel peynirler İvrindi koyun kelle peyniri, Bigadiç çeri başı keçi peyniri, Dursunbey Kızılöz bezde katık peyniri, Ayvalık kirlihanım peyniri, Sındırgı Alakır koyun peyniri, Eğridere yünlü tulum peyniri ve Kepsut Bükdere küflü deri katık peyniri üretilecek.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, "Ajansımızın kırsal ekonominin geliştirilmesi için yürüttüğü faaliyet ve geliştirdiği politikalar ile; göç veren ilçelerde kırsaldan göçün önlenmesi amacıyla tarım ve hayvancılık kaynaklı gelirlerin artırılması için katma değer yaratan örnek projeleri yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Projeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Belediyesi, Kepsut Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Havran Belediyesi, Balıkesir Birlikler AŞ, Kepsut Vefalı Eller Kadın Girişimi Üretim ve İş Kooperatifi ve İvrindi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de ortak olarak yer alarak Balıkesir'in yöresel değeri geleneksel peynirlerinin üretimine katkı sunuyor.

Öte yandan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Genç İstihdamı Teması doğrultusunda kurulumuna başlanan modern butik mandıralarda 22 kişi istihdam edilecek ve birliklere üye 4590 süt üreticisi, 2 adet mevcut, 1 adet yeni kurulacak kadın kooperatiflerinin fayda sağlayacak.