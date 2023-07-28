Balıkesir'in İhracatı ve İthalatı Azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Balıkesir'in ihracatı yüzde 14,3 azalarak 82 milyon 500 bin dolar, ithalatı ise yüzde 0,8 azalarak 46 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 14,3 azalarak 82 milyon 500 bin dolar, ithalatın da yüzde 0,8 azalarak, 46 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan bilgiye göre, Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı. Türkiye'de Haziran ayında ihracat yüzde 10,5, ithalat ise yüzde 17,5 azaldı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 14,3 azalarak 82 milyon 500 bin dolar, ithalatın da yüzde 0,8 azalarak, 46 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi ile üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR