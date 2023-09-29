Balıkesir'in İhracatı Arttı, İthalatı Azaldı

TÜİK, Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatı yüzde 3,4 artarak 87 milyon 500 bin dolar, ithalatı ise yüzde 6,9 artarak 52 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK, Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 3,4 artarak 87 milyon 500 bin dolar, ithalatın da yüzde 6,9 artarak, 52 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan bilgiye göre, ağustos ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı. Türkiye'de Ağustos ayında ihracat yüzde 1,6 artarken, ithalat ise yüzde 6,9 azaldı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 3,4 artarken 87 milyon 500 bin dolar, ithalatın da yüzde 6,9 artarak, 52 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR