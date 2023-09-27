Balıkesir'in çevreci kadın çiftçileri kuzuların sahibi oldu

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, örnek bir sıfır atık projesine imza atarak 500 kilo atığa Balıkesir kuzusu hediye etti. Projede atık rekoru kırılarak 20 kuzu sahiplerine ulaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen'de kadın çiftçiler ile yürüttüğü "Tarlada Sıfır Atık" projesi kapsamında örnek bir geri dönüşüme daha imza attı.

Tarım arazilerindeki kirliliği önlemek ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla başlatılan Tarlada Sıfır Atık projesi, hem yerli üreticilerin kalkınmasına hem de Balıkesir'de geri dönüşüm farkındalığının artmasını amaçlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 10 kadın çiftçiye Balıkesir kuzusu hediye edilmişti. Gönen'e bağlı 13 köyde uygulanan ve kadın çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği projede bu sene de Gönen'de üreticilik yapan 20 kadın çiftçiye Balıkesir kuzusu hediye edildi. Toplam 13 ton atık toplandığı belirtildi.

Gönen Tuzakçı Mahallesi'nde gerçekleşen dağıtım törenine; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Tuzakçı Mahalle Muhtarı Şeref Özbay, daire amirleri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Büyükşehir bu projeye en çok destek veren belediyelerden biri"

Kampanyanın gelecek nesil için önemli olduğunu aktaran Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk adına çok güzel bir projeyi hayata geçirdi. Ülkenin son yıllarda en büyük sorunu atık konusu Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesine en çok destek veren, öncülüğünü yapan ve yaygınlaşmasını sağlamaya çalışan belediyelerden biri. Bu kampanyaya destek veren kadınlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kadınların elinin dokunduğu yerde zerafet ve nezaket vardır. Bu kampanyaya sahip çıkmak, yaşanabilir bir ülke ve çevre için gelecek kuşaklara bırakmak yaptığımız en güzel şey. Zararlı tüm atıkların toplanmasında ve projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"13 bin 630 kilo atık toplandı"

Gönen Tuzakçı Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bölgede sıfır atağa uygun bir çalışma yapıldı. Gönen'deki çiftçilerin ortaya bıraktığı zirai atıkları toplayan, her 500 kiloya bir koç demiştik. Geçen sene 10 koçu dağıtmıştık. Bu sene tam 2 katı, 13 bin 630 kilo atık toplandı ve 20 koç bugün sahiplerini bulacak. Emeği geçen ve konuyu ciddiye alıp çevre problemi olarak gören tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Gerçekten duyarlı bir iş yaptılar. El birliğiyle beraber topladıklarını da ihtiyaç sahiplerine veriyorlar. Belediye Başkanı olarak yaptığımız kampanyanın karşılığını bulmasından dolayı çok mutluyum. Gönen Tuzakçı'daki kadınlar el birliğiyle tarla tarla dolaşıp tenekedeki zirai atıkları, kağıt atıklarını, sulamadan kalmış parçaları topladı. Yenilebilir enerji kısmına aktararak kirlilik oluşmasını önlediler ve sıfır hataya dönüştürdüler. 20 koç bölgemize ve kadınlarımıza hayırlı olsun." dedi.

"Bu yıl atık miktarını iki katına çıkarttık"

Ülkenin en önemli çevre hareketlerinden birinin sıfır atık projesi olduğunu söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, "Marmara bölgemizde bulunan ekinlik adamızda Türkiye'nin ilk sıfır atık adasını oluşturduk. İkili toplama sistemleri ve atık getirme merkezine kurarak organik atıkları yeniden komposto üreterek toprakla buluşturuyoruz. Geri kazanılabilir atıkları da ekonomiye kazandırıyoruz. Sıfır atık şu anda ülkemizin en önemli çevre hareketi Sıfır atık konusunda hepimiz sorumluyuz. Tarlada sıfır atık projesi de Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu. Geçtiğimiz yıl başlattığımız projede önemli miktarda atık toplamıştık ve kuzularımızı teslim etmiştik. Bu yıl atık miktarını ikiye katladık. Önümüzdeki yıl umarım daha fazla atık toplarız. Destek veren herkese teşekkürler." diye konuştu.

"Kadınların elinin değdiği yer bereketleniyor"

Kalıntınız ve atıksız üretimin çok önemli olduğunu kaydeden Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, "Balıkesir'de kadınlarımızın oluşturduğu 4 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'miz var. Birçok örnek projeye imza atıyor, atmaya da devam ediyor. S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de bunlardan biri. Kalıntısız ve atıksız üretim çok değerli. Bu kooperatifimiz de atıksız tarım anlamında emek veren kadınlardan oluşuyor. Kadının elinin değdiği yer bereketleniyor. İnşallah bu projeler artarak devam edecek" dedi.

"Tarlalarda Balıkesir kuzuları gezsin"

2013 yılında kurulan bir kooperatif olduklarını belirten S.S. Gönen Merkez Tuzakçı ve Hasanbey Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Berrin Yetkin Var, "Tamamı kadınlardan oluşan 180 ortağımız var. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizi hiçbir zaman Yücel Başkanım geri çevirmedi. Biz ne zaman kadınlarla üstleniyoruz desek o tamam, siz yaparsanız biz varız dedi. Aslında bu tarlalarda sıfır atık projesi de böyle çıktı. 13 köyümüzde 3-4 önder kadın çiftçimiz var. İlk dağıtımını geçen yıl yaptık. Ciddi bir atık toplandı. Birçok köyden isteniyor. Sürekli yeni yeni katılımlar geliyor. 13 bin 600 kilo atık topladık. Bu atığın karşılığında kuzularımızı alıyoruz. Başka birçok köyden bize biz bu projeye nasıl katılırız diyorlar. Biz de diyoruz ki hanımlar, eşler kooperatife ortak olur. Biz de bu projede sizleri bu sistemin içine dahil ederiz. Hem kooperatif ayakta kalır, hem büyükşehir belediyemiz bu desteği örgütlü bir şekilde sunmuş olur. Çevremizdeki tarladaki atıklar yerine de tarlalarda Balıkesir kuzuları gezer diyoruz" dedi.