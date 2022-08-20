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Balıkesir haberi | Manyas'ta yerli ürün bollaşınca sebze fiyatlarında düşüş yaşandı

Balıkesir haberi | Manyas'ta yerli ürün bollaşınca sebze fiyatlarında düşüş yaşandı

Ekonomi Haberleri

Balıkesir ekonomi haberi... Manyas'ın kırsal mahallelerinde de sebze bollaşınca pazar fiyatlarında da düşüş yaşandı.

Manyas'ın kırsal mahallelerinde de sebze bollaşınca pazar fiyatlarında da düşüş yaşandı.

Manyas ilçe pazarında domates, biber, kabak, patlıcan 5-6 TL. arasında, soğan 7 TL. den, satılırken, karpuzun kg. ise 1,5-2 TL. kavun fiyatları ise kilosu 7-8 liradan işlem gördü. Ancak satıcılar kavun ve karpuz da Kg. dan daha çok tane hesabı satışa koydular. Boy ve ağırlığına göre gruplandırılan kavunların tanesi 2-10 TL. arasında satıldı. Şeftali fiyatları 5-10 TL, tüysüz şeftali ise 5- 7 TL., üzüm ise 10-12 lira, kızılcık 20-25 lira arasında satışa sunuldu. Koza fasulye 20-25 TL. dan satılırken, bamya 40 liralık fiyatıyla pazarın en pahalı sebzesi oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Manyas Ekonomi Haberler

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